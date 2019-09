Miguel Ángel Pichetto volvió a pedir debatir con Cristina Kirchner

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, reiteró su deseo de protagonizar un debate con la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner.

El compañero de fórmula de Mauricio Macri insistió nuevamente con ir a un debate entre candidatos a la vicepresidencia y afirmó: "Es importante que la sociedad pueda escucharlo".

"No tengo ningún problema en debatir con ella. No hay una ley que obligue a hacerlo con los candidatos a vicepresidentes, pero yo estoy abierto a hacerlo", consideró el legislador respecto a la expresidenta, en línea con el debate presidencial que se realizará el 13 de octubre en la ciudad de en Santa Fe y el 20 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se refirió a la crisis que atraviesa el país y explicó que el presidente "hizo lo correcto" después del 11 de agosto en materia económica.

"Juntos por el Cambio no está derrotado, hay que dar la pelea por el 27 de octubre. Es ahí cuando la Argentina va a tener autoridades elegidas legítimamente", dijo Pichetto mientras que reconoció: "No soy un necio y no dejo de comprender las realidades económicas".

Tras sus dichos xenófobos y discriminatorios que causaron revuelo dentro de las filas de Cambiemos la semana pasada, el senador había pedido que "le fueran de frente".

Ahora, en diálogo con TN, reculó y sostuvo que todo lo dicho tuvo "que ver con algunas visiones que salen traducidas en los medios y me hacen quedar a mi como el más duro".

"Trato de mantener un discurso en lo público y lo privado, trato de mantener la coherencia", manifestó.