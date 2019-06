Miguel Ángel Pichetto: "Me molesta sobremanera la alegría excesiva"

El senador nacional y precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto afirmó que le "molesta sobremanera la alegría excesiva" y sostuvo que es una tontería que lo comparen con Frank Underwood, el personaje ficcional de la serie House of Cards que asesinó a una periodista para llegar a ser presidente de Estados Unidos.

"Diría que mi emoción está más atenuada, me molesta sobremanera la alegría excesiva", afirmó Pichetto al expresar cómo tomó la decisión de Mauricio Macri de elegirlo como compañero de fórmula para las elecciones presidenciales.

Pichetto cruzó a quienes lo comparan con Frank Underwood: "He visto una o dos temporadas. Es una tontería eso. No me parezco tanto a Frank...tal vez, tengo un humor parecido, un tanto ácido. Es una ficción. Es muy diferente y los problemas a resolver son muy importantes para andar hablando con comparaciones. Yo empecé muy de abajo, siendo concejal en un pueblo perdido de la Patagonia".

Acerca de la agenda tras el anuncio de su postulación, Pichetto sostuvo que se reunió "con el gobernador Morales y otros dirigentes del PRO. Me llamó Elisa Carrió y hoy me reúno con Mauricio Macri a las 12. Probablemente viajemos a Neuquén por el pre coloquio de IDEA".