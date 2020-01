Miguel Ángel Pichetto: "A mí no me van a correr con el Inadi"

El excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto, analizó la coyuntura política actual y volvió a apuntar contra los extranjeros. En ese sentido, aseguró que los planes del gobierno de Alberto Fernández para cancelar la deportación de inmigrantes "es una imbecilidad".

Según analizó el exsenador, la idea de derogar el decreto impulsado por Mauricio Macri que permite expulsar extranjeros que cometan delitos en el país "es una imbecilidad".

"Cuando un extranjero comete delitos rompe el pacto de convivencia del país que le ha dado la bienvenida, que le permite venir a la Argentina a vivir, a recibir servicios, educación, salud pública. Si comete delitos, una vez cumplida la condena, hay que expulsarlo del país Esto lo hacen prácticamente en toda Latinoamérica", sostuvo.

Y profundizó: "Esto es progresismo tonto, estúpido, que aumenta la inseguridad en la Argentina".

Además, apuntó contra los venezolanos: "Esa gente que había ingresado de Venezuela y que mató a un turista inglés en la puerta del Hotel Faena. ¿Qué hacemos? ¿ Lo dejamos en el país libremente? Es una ingenuidad".

Cuando Pablo Sirvén le consultó sobre sus dichos xenófobos, remarcó su postura discriminatoria: "No dije nada. Dije que Argentina es un país de los mejores de Latinoamérica y que eso permite que vengan los pobres. Y que la mayoría de ellos se van a vivir al conurbano bonaerense".

Sobre la denuncia de la titular del Inadi, Victoria Donda, quien confirmó que había atacado con sus declaraciones en medios a la comunidad senegalesa, Pichetto respondió: "Dije que había organismos internacionales que hacen trabajar a esta gente en tareas de vendedor ambulante. Descriptivo".

Y enfatizó, desafiante: "Y si tengo que responder frente a eso, no tengo ningún temor, a mí no me van a correr con el Inadi".

"A los extranjeros que roban hay que expulsarlos. Así lo hace cualquier país serio e inteligente. ¿Qué es esto? ¿Cometen delitos y los dejamos en el país? Es absurdo", afirmó.