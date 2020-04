Mick Jagger se metió de lleno en la polémica de la grieta de los Beatles contra los Rolling Stones y le respondió a Paul McCartney: "No existen más", dijo de manera contundente.

El integrante de los Fab Four había dicho que ellos "fueron mejores" que Sus Majestades Satánicas. Y el cantante de la lengua le respondió. Fue en medio del lanzamiento del primer tema de los Stones en ocho años.

"Una de las dos bandas es increíblemente afortunada de seguir tocando en estadios y la otra no existe", dijo Jagger en una entrevista radial en Apple Music. Aclaró que "obviamente, no hay una competencia" entre ellos.

Jagger además aclaró: "La gran diferencia es que nosotros somos una banda de estadios desde hace décadas y Los Beatles nunca hicieron una gira tan grande porque se separaron antes de que ese negocio empezara".

Ayer, los Stones lanzaron "Living in a ghost town" (Viviendo en una ciudad fantasma), con un videoclip que hace referencia a la cuarentena en todo el mundo por la pandemia del coronavirus.

Los últimos dos temas originales lanzados por los Stones habían salido en 2012: "Doom and Gloom" y "One more shot", ambos incluidos en el disco GRRR! de recopilación de hits. En el medio salió un disco de blues con covers de clásicos llamado "Blue and Lonesome".

La banda viene preparando su nuevo disco desde hace varios años y decidieron lanzar este primer single para ayudar a sus fanáticos a sobrellevar la cuarentena obligatoria.