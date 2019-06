Lionel Messi contó un detalle de su intimidad sobre su hijo Mateo, de 3 años, quien lo carga a él y a su hermano Thiago con el fútbol, y se pone en la camiseta de un histórico rival de la estrella argentina.

"Thiago no se pierde un partido", aseguró la Pulga, pero también afirmó que "a Mateo le encanta el fútbol, usa todas las camisetas". Sin embargo, no se queda ahí y va más allá. "Jugábamos en casa y me decía 'yo soy de Liverpool que les ganó a ustedes (en la semifinal de la Champions)'. Con Valencia también... 'Les ganó Valencia eh, yo soy de Valencia", reveló el crack argentino en Estudio Fútbol.

Y agregó: "Está la tele y grita los goles del Madrid para hacerlo calentar al hermano. Se hace el que es hincha del Madrid".