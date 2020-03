Mendoza se suma a la prevención por coronavirus: partidos y eventos suspendidos

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, suspendió todos los eventos masivos a desarrollarse en la provincia y dispuso una serie de medidas de prevención en torno a la emergencia por el brote de coronavirus. De esta manera, la provincia cuyana se pliega a las decisiones tomadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que decretó la suspensión de una amplia gama de shows artísticos y todo tipo de encuentros que convoquen una gran concentración de gente.

“Las medidas que estamos tomando es a los efectos de cuidar a nuestra población ya que la salud debe estar por encima de todos” expresó el mandatario mendocino al tanto que hizo hincapié en que la provincia no tiene ningún caso confirmado de COVID-19.

Entre los eventos de gran concurrencia afectados por estas medidas, se encuentra la Media Maratón organizada por la Ciudad de Mendoza que estaba estipulada para el próximo domingo y el partido correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga entre Boca Juniors y Godoy Cruz, que deberá disputarse a puertas cerradas este día sábado.

Cuarentena y sanciones

Suárez se plegó al pedido del Gobierno Nacional al solicitar que aquellas personas que retornen de países afectados por el virus tengan la precaución de permanecer en cuarentena durante 14 días. También aseguró que habrá fuertes sanciones para todos aquellos que incurrieran en falta. “Es una situación inédita la que estamos viviendo, estamos viendo los actos jurídicos y administrativos para aplicar las multas porque vamos a ser muy estrictos con esto”.

En el caso de maestros, alumnos y también de empleados en el sector privado que deban mantenerse aislados, el ejecutivo dispuso que ninguno de estos casos va a sufrir restricción alguna en sus salarios en tanto que las inasistencias a los colegios tampoco serán computadas. La Dirección General de Escuela ya había comunicado que al personal docente que regrese de las zonas afectadas no se le descontará el ítem aula que pone en relación directa el sueldo con la presencia en los establecimientos educativos. No obstante, en la conferencia se comunicó que las clases no se suspenderán porque esta medida “no se justifica”.

Pasos fronterizos

Entre las medidas de seguridad, están contempladas todas las que tienen que ver con los pasos fronterizos. “Vamos a disponer un sistema de controles en la provincia, además de los que existen a nivel nacional en lo que respecta al paso internacional con Chile que se hace a través de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) o en el aeropuerto”. Además se controlará a través del ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) en los distintos puestos sanitarios . Cada vehículo que ingrese a la provincia deberá responder una declaración jurada y en caso de que se detecte un caso sospechoso, directamente será informado a las autoridades sanitarias.

Sistema de salud

En cuanto al sistema de salud, los establecimientos dispuestos por la provincia para atender estos presuntos casos de Coronavirus serán cuatro: El Hospital Central, El Hospital Luis Lagomaggiore para las mujeres embarazadas, el Hospital Humberto Notti para atención pediátrica y el Hospital Schestakow en el sur provincial. Estos edificios ya están adaptados para cualquier emergencia correspondiente a los casos más graves. Desde Mendoza le están solicitación a la Nación todos los reactivos necesarios para que los estudios para detectar la afección puedan realizarse localmente para no tener que esperar los resultados provenientes de Buenos Aires. Rodolfo Suárez además confirmó la creación de un comité de expertos conformado por científicos de diversas especialidades que van a estar estudiando la evolución de la enfermedad.

Atención al público

Entre los canales informativos para asesorar a la población, se disputo de una línea telefónica para que las personas realicen todas sus consultas. La misma ya estará disponible desde mañana y es el 0800 (800 – COVID). Vale recordar que en Mendoza no se ha registrado ningún caso positivo, sólo dos casos de sospecha.

Boca – Godoy Cruz a puertas cerradas

Mucha expectativa genera la visita del xeneize a la provincia luego de la obtención de la Superliga Argentina. Desde el equipo local esperaban una recaudación récord para este encuentro que iba a disputarse en presencia de las dos parcialidades. La medida dispuesta por el Gobierno de Mendoza determinó que el partido se lleve a cabo a puertas cerradas y los hinchas de Boca, que desde muy temprano hicieron fila para obtener un ticket en el Estadio Malvinas Argentinas, se quedaron con las ganas. Allegados a Godoy Cruz manifestaron a este medio el descontento por esta directiva argumentando que el perjuicio económico para el club es significativo y que todavía no hay información de ningún caso positivo en Mendoza.