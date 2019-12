Mauro Viale estalló contra Juan Román Riquelme: "Deseo que pierda las elecciones en Boca"

"Estamos en vivo, abran paso. Perdón, eh. ¿Nos dejás un minuto en vivo?", fueron las palabras de Mauro Viale. Claro, el periodista de A24 se prestó a entrevistar a Juan Román Riquelme en el piso de Intrusos, tras el mano a mano que tuvo con Jorge Rial y sus panelistas. Fue entonces cuando el exjugador saludó cordialmente al periodista y optó por marcharse. Esta situación no fue perdonada por Viale, quien lo defenestró al aire: "¡Qué desagradable, che! Un guarango, yo deseo que pierda".

"Román, estamos en vivo para A24, Mauro Viale", se presentó el ex relator deportivo, a lo que Riquelme contestó: "¡Hola! ¿Cómo anda? ¿Bien? No, no. ¡Me tengo que ir!". Allí fue cuando el periodista se indignó y el video fue viralizado por muchísimos usuarios en las diferentes redes sociales.

Ya en el programa que integra, Polémica en el bar, Viale continuó despotricando contra Riqueme y deseó que tanto él como Jorge Ameal y Mario Pergolini pierdan las elecciones del próximo domingo en Boca: "Es un guarango que yo deseo que pierda".