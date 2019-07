Mauro Viale cruzó a un ex periodista de Clarín por defender a Stornelli

El conductor de televisión Mauro Viale cruzó al periodista de Clarín Hugo Macchiavelli por su defensa a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno luego de que lo hayan citado nuevamente a indagatoria.

"Él entiende que si va, se presta al juego que comenzó con la operación puff", afirmó Macchiavelli y completó con su explicación sobre Stornelli: "es un fiscal federal que investiga quizás la causa más importante de la Justicia".

"Mañana un juez me cita a indagatoria, entonces no voy, porque creo que me va a procesar en diez días. Y como usted me va a procesar yo no voy, entonces el juez me viene a buscar con la policía", afirmó Mauro Viale, quien además preguntó de forma irónica si Stornelli es un ciudadano común.

"Si yo no voy, me vienen a buscar con el patrullero. ¿Qué es eso? deberían hacer lo mismo con todos", exigió Mauro Viale.