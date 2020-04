Mauro Szeta reveló que un youtuber inventó una fake news sobre el coronavirus y quedó detenido

El periodista Mauro Szeta reveló que un hombre inventó que en el Hospital Posadas estaba saturado de enfermos de Covid-19 y que estaban siendo ocultados por las autoridades. El video, subido a Youtube, ciruló por las redes. Por eso, este martes el joven fue identificado y detenido por la Policía Federal acusado de cometer el delito de intimidación pública.

El extraño caso ocurrido en la capital porteña, tomó notoriedad luego de que el periodista especializado en policiales hiciera públicas las imágenes del hombre siendo subido al patrullero.

Por la creación de una falsa noticia grave, la División Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal detuvo a Santiago Aciar en su casa de Balvanera y según se confirmó, durante el allanamiento encontraron la notebook desde donde la grabación se compartió con el título "Enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)".

"El presente es un audio recibido por WhatsApp en la Argentina. La idea de este video no es alarmar a nadie, sino difundir todas las posibilidades, ya que no nos es ajeno el hecho de que los medios de comunicación muchas veces nos ocultan información. Es una realidad que vivimos a diario, queda en cada uno si lo cree o no. Pero ante el desconcierto lo mejor es dejar la puerta abierta a la duda, sin alarmarse", dice el video.

A continuación, en un audio que dura cinco minutos, una mujer afirma, al borde del llanto, que en el centro médico ubicado en El Palomar habían montado una carpa para ocultar a personas con coronavirus. "Hay tres pisos llenos y no lo quieren decir a nadie porque es un hospital nacional y lo maneja el Gobierno", afirma.

"Fui al cuarto piso, viste que evangelizo a los chicos del cuarto y séptimo piso, que son los que tiene HIV, y me encuentro con que no hay nadie, toda gente nueva. Pregunto qué pasó acá y me dicen que raje para los pisos de abajo. A los chicos los fueron desparramando en distintos hospitales donde no tienen tanta infección y otros en otras áreas. Salí llorando, pero lo peor es lo que me enteré en la reunión: que hay cualquier cantidad, que es una pandemia ya y la gente no sabe nada. Nosotros que somos de la Iglesia tenemos que difundir esto. Que la gente se vuelque a Dios”, dice después.