Mauricio Macri se siente "aliviado" y quiere volver a ser Presidente en 2023

En sus eternas vacaciones, el expresidente Mauricio Macri le dice a su entorno que se siente “aliviado” de dejar el gobierno en diciembre, luego de cuatro años de recesión económica y ajuste. No obstante, a pesar de que su imagen va en caída, el ex mandatario no descarta presentarse en 2023 para disputar la presidencia.

Según reveló Infobae, Macri está decidido a disputar el lugar de líder de la oposición a partir del 40 por ciento de los votos que obtuvo en las últimas elecciones frente a Alberto Fernández. Además, le asegura a su círculo chico que en cuatro años volverá a competir por la Presidencia. Para eso, tiene reuniones políticas todos los días.

También, echó por tierra las versiones que indicaban que podía mudarse a España. El ex presidente vivirá en una casa en Martínez con vista al río. Y sus intenciones están claras: planea monitorear la gestión de Alberto Fernández con los equipos técnicos de la Fundación Pensar y de algunos ex funcionarios de gobierno.

Otro objetivo de Macri es escribir un libro sobre su paso por la Presidencia y que dejó un aumento de la pobreza, una crisis económica profunda y una inflación galopante.