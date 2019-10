Mauricio Macri cierra su campaña en Córdoba, la única provincia en la que ganó en las PASO

“Acá nació el cambio”, es la muletilla preferida del presidente Mauricio Macri, que esta tarde desde las 19 realizará en Córdoba el cierre de su campaña nacional para las elecciones del próximo domingo, donde buscará ser reelecto.

En las PASO, Macri perdió por 18 puntos frente a Alberto Fernández. En los únicos distritos donde la alianza derechista triunfó, fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el macrista Horacio Rodríguez Larreta, y Córdoba, donde gobierna el peronista Juan Schiaretti, aliado estratégico de Macri desde la época en que ambos compartían despachos en SOCMA, el holding fundado por Franco Macri.

El acto de esta tarde será en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen, Vélez Sársfield y el bulevar San Juan, en pleno centro cordobés y de espaldas a la histórica Casa Radical. Macri estará acompañado por su compañero de fórmula, el senador peronista Miguel Pichetto, su esposa Juliana Awada, los gobernadores radicales Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes; además de Mario Negri, el diputado cordobés que busca ser reelecto y volver a comandar el interbloque de Cambiemos.

En 2015, un Macri en ascenso eligió Córdoba para cerrar su campaña que lo llevó al poder. En el estadio Orfeo anunció que se venía el Cordobazo en las urnas. Y así fue, en el balotaje de noviembre de ese año, los votos logrados en Córdoba -72% contra 28% de Daniel Scioli- lo llevaron al triunfo.

Hoy, la situación en la provincia mediterránea es distinta: Cambiemos Córdoba explotó en el verano pasado, Macri y Marcos Peña operaron para que Juan Schiaretti se mantuviera en la gobernación; pero esa división de la alianza entre radicales, lilistas, macristas y juecistas posibilitó que el PJ retomara el gobierno de la Capital, cosa que no ocurría desde 1976, cuando fue derrocado el intendente Domingo Coronel.

“Nosotros dijimos que la elección provincial era cosa del pasado y que asegurábamos la militancia, la fiscalización y la victoria en Córdoba de Juntos por el Cambio para las PASO. Y como presidente del Comité Provincia de la UCR me comprometí para eso y lo cumplimos. Para estas elecciones generales del domingo, nuestro compromiso no varió ni un centímetro: vamos a fiscalizar cada mesa de nuestra provincia y nuevamente vamos a hacer que en Córdoba Juntos por el Cambio salga victorioso de esta contienda electoral”, le dijo el intendente cordobés Ramón Javier Mestre a El Destape.

De los 427 municipios, entre ciudades y pueblos, que hay en Córdoba, el radicalismo gobierna en 146, que están nucleados en el Foro de Intendentes Radicales (FIR), cuyo presidente es, precisamente Mestre. El PRO gobierna en cerca de 40, de las cuáles las más importantes son Jesús María, Marcos Juárez y Oliva, y ninguna de las tres supera los 50 mil habitantes. Desde diciembre, el macrismo no gobernará más ni Oliva, ni Jesús María que pasaron a manos de la UCR.

El acto de esta tarde es el cierre de la caravana #SíSePuede que organizó el secretario de medios y Contenidos de la Nación, Hernán Lombardi y que comenzó el sábado 28 de septiembre en el barrio porteño Barrancas de Belgrano. Es la primera vez que Macri encabeza en esta Capital un acto al aire libre; y durante otros actos del #SíSePuede en la provincia, la convocatoria tuvo respuestas dispares. Por caso, en el valle de Punilla, la caravana cerró en Villa Carlos Paz y pese a la movilización de los punteros por las ciudades del Valle de Punilla, no reunieron la cantidad de adherentes que esperaban.

Fuentes del comando de campaña de Juntos por el Cambio confiaron a El Destape que “Mauricio comenzará el acto en Córdoba, ni bien María Eugenia (Vidal) termine su discurso en el estadio de Platense, donde cerrará su campaña por la reelección. Queremos darle una impronta de que seguimos jugando en equipo y federalmente”.

En Córdoba es un secreto a voces que la alianza derechista tiene fecha de caducidad el 10 de diciembre, cuando Macri deje el poder. Barruntan que quizá el porteño Rodríguez Larreta será el único macrista que quedará con poder a lo largo del país, si llega a ganarle a Matías Lammens en el balotaje, tal como preanuncian las encuestas.

El plano de máxima de Juntos por el Cambio es lograr cinco de las nueve bancas para diputados en disputa, sin embargo en el PRO no quieren que Luis Juez, que ocupa el quinto lugar de la boleta, llegue al Congreso. El ex intendente cordobés, sin embargo, anunció: “Yo hace cuatro años me comprometí con este proyecto y fui muy crítico de las políticas económicas que dejaron a millones de argentinos sumidos en la pobreza. En la ciudad de Córdoba, durante mi intendencia entre 2003 y 2007, bajamos los índices de desnutrición infantil y de muertes por embarazos. Dimos contención social a los miles de cordobeses que salían del desastre del 2001; esto no se pudo replicar desde 2015, pero nosotros desde el Frente Cívico no dejamos un barrio sin recorrer y sin prestarle un oído al que nos reclamaba por una necesidad y dimos las soluciones que pudimos. Mi compromiso es con los cordobeses, para que tengan una vida digna”, aseguró a El Destape.

Según los resultados de las PASO, el macrismo lograría cinco bancas, el Frente de Todos dos diputados; la lista schiarettista Hacemos por Córdoba dos bancas y Compromiso Federal de Roberto Lavagna conseguiría que el socialista Roberto Birri ingrese a la Cámara Baja.

Fuentes de la organización señalaron que esta tarde esperan reunir a unas 50 mil personas en el acto que se realizará frente al Patio Olmos, nueva ágora que reúne desde hinchas de fútbol que festejan las victorias de la Selección, hasta militantes que se concentraron el 24 de agosto para apoyar a Macri tras la derrota del 11 de agosto en las PASO.

*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.