Matías Tombolini, vice del Banco Nación: "No es común que el 20% de los créditos se den a una única empresa"

El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, sostuvo que no es común que la entidad le preste el 20 por ciento del patrimonio computable a una única firma, tal como ocurrió con Vicentín durante la gestión macrista. El funcionario sostuvo que hay pocas posibilidades de que el banco se quede con la cerealera en caso de que no pueda pagar la deuda.

"Hoy tiene situación 4 y la empresa no ha presentado ningún plan de pago. A mí me preocupan los trabajadores de Vicentín, porque hay cinco mil empleados", afirmó en El Destape Radio Tombolini en referencia a la situación que debe enfrentar Vicentín, empresa que aportó dinero a la campaña de Mauricio Macri.

Las autoridades del Nación investigan las responsabilidades internas en las operaciones de crédito realizadas con Vicentín ya que la anterior gestión le otorgó un préstamo de $18.400 millones. En plena crisis, la firma alegó "estrés financiero" y no devolvió el dinero. Ahora analizan desplazar a los funcionarios que no hicieron un correcto análisis de riesgo crediticio.

Tombolini explicó que cuando llegaron al Banco Nación se encontraron que Vicentín no tenía la calificación correspondiente por el préstamos que no devolvió. "Encontramos que Vicentin tenía calificación de riesgo 1 y hacía meses que no pagaba un dólar. Entonces lo pusimos en situación 4", afirmó en una entrevista en el programa Habrá Consecuencias.

“Hay que analizar si se dispararon las alertas del caso Vicentin. Eso es la calificación de riesgo, que es de 1 a 5”, explicó Tombolini.

“Vicentín no recibe plata nueva desde julio", contó Tombilini, quien además explicó el típo de préstamo que recibió Vicentín: "Son lineas que se mantienen de manera permanente por el ciclo de exportaciones, son de prefinanciación de exportaciones, no son para comprar algo".

Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, Vicentín aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentín.

Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Mauricio Macri, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros.