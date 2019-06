Matías Morla aseguró que Maradona no tiene principio de Alzheimer

Varios medios de comunicación se hicieron eco de una fake news en torno a la salud de Diego Armando Maradona y aseguraron que tiene "principio de Alzheimer", algo que fue tajantemente desmentido por su abogado, Matías Morla, mediante un comunicado.

"Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene "principio de Alzheimer" quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido", explicó el letrado. Según contó, en México, donde el 10 dirigía Dorados, se realizó varios estudios médicos, incluso psicológicos y psiquiátricos, "los que resultaron de manera satisfactoria y no se nos dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático", agregó.

Morla sostuvo que jamás dudó de lo publicado en los medios ni "la honestidad de los periodistas" que lo difundieron, "por lo que de ninguna manera puedo pensar que es un invento". Sin embargo, afirmó que "es una versión que fue difundida por una fuente maliciosa que sólo busca generar conflictos" y pidió que todos los que estén cerca del ídolo del fútbol le den "contención, cariño y acompañamiento y no disgustos y exposición mediática que no sólo no la hacen bien sino que lo perjudican".

Para finalizar, el abogado afirmó que "Diego está atendiendo su salud, se va a operar de su hombro y su rodilla, para poder volver al trabajo lo antes posible y es por eso que lo único que pide es que aquellos que lo quieren lo ayuden".