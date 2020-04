En las últimas horas, mediante su cuenta personal de Instagram, el futbolista argentino Matías Defederico protagonizó un repudiable video que fue compartido por Intrusos en América TV. "Yo no soy comegordas como el Kun Agüero", fueron las palabras de este jugador que actualmente se desempeña en Agropecuario de Carlos Casares (Primera Nacional).

Luego de que la modelo Mar Tarrés le consultó "si alguna vez se había comido una gordita", quien también vistió la camiseta de Independiente aseguró: ""No soy prejuicioso con las mujeres, hablo guarango y voy a ser claro. No soy el comegordas... Yo no soy el Kun Agüero".

Sorpresivamente, Defederico luego intentó defenderse al asegurar que "la gente es mala" y por eso lo tratan "así" al futbolista de Manchester City. Acto seguido, agregó: "Para mi, Karina (la Princesita) es hermosa y Gianina Maradona también".