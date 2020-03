Martín Caparrós dejó bien en claro su posición respecto a la pandemia de coronavirus en sus redes sociales y artículos periodísticos: no entiende la preocupación mundial, la subestima, ironiza sobre las medidas de los países. Es tan así que el escritor volvió de España hace pocos días y dio varias entrevistas sin respetar la cuarentena.

Uno de los primeros sitios en los que estuvo es en Radio Mitre, en el programa de Jorge Lanata, y el operador mediático se puso nervioso: "Nadie se anima a acercarse a Martín Caparrós porque acaba de llegar de España”, aseguró el conductor, en el pase con Marcelo Longobardi.

La presencia del escritor lo preocupó al periodista que, medio en broma medio en serio, deslizó: “Grupo de riesgo soy yo, que soy viejo e inmunodeprimido. Yo tengo todas las fichas, porque todos los tipos de más de 50 son candidatos”.

Este sábado 14 de marzo, la Revista Noticias publicó una entrevista a Caparrós en la que hace referencia a la cuarentena para los que llegan desde países de riesgo. El escritor, fiel a su estilo, bromeó sobre el asunto.

Noticias: ¿Cómo se está viviendo el Coronavirus en España?

Caparrós: Cuando yo salí de España no había ni mil contagiados y nadie le hacía mucho caso. Ahora es la locura.

Noticias: ¿Alguien le dijo algo en estos días? ¿Lo esquivan?

Caparrós: Alguna gente se pone nerviosa o me toma el pelo. Pero son unos pocos.

Noticias: Alberto decretó la cuarentena obligatoria para los que vienen de España. ¿Se imagina aislado? ¿Piensa que debería hacerlo?

Caparrós: No me preocupo mucho por mi situación porque en España vivo en la sierra, veo muy poca gente, escribo. Así que no tengo ningún problema en imaginarme aislado: lo estoy muy a menudo.

Cabe destacar que cuando Caparrós llegó al país, no estaba vigente la cuarentena obligatoria, aunque si era un pedido especial para quienes llegaban de Europa.

En las redes sociales hubo un repudio masivo a Caparrós por no respetar la cuarentena, al punto en transformarse en uno de los temas más hablados en Twitter. Uno de los periodistas más populares de La Nación, Diego Cabot, se refirió al tema y contó: "Esta semana me encontré con @martin_caparros en el diario. No hubo saludo".