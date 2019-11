Mariana Nannis involucró a Claudio Caniggia con Mauricio Macri y ahora piden que declare contra el Presidente

El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, solicitó ante la Justicia que Mariana Nannis, exesposa del futbolista Claudio Paul Caniggia, preste testimonio en la causa que investiga el meganegociado macrista vinculado a las energías renovables, particularmente mediante la compra y venta de parques eólicos.

Según manifestó el diputado en un documento al que accedió El Destape, la mediática brindó una entrevista en el programa Involucrados, donde señaló que Caniggia "en los últimos cinco o seis años ha hecho negocios muy grandes con el Gobierno (actual)" e hizo referencia a "contratos millonarios".

Consultada por si hay funcionarios involucrados en el tema, ella respondió que sí y mencionó que son todas causas penales: "Ya se van a enterar de todas las denuncias que va a haber. Hay muchas que son importantes. Una de energía eólica de tres mil millones de dólares".

En el escrito, el diputado remarcó que en varios tramos de la entrevista Nannis sostuvo que su expareja "participó en los negocios vinculados a los proyectos de energía eólica promovidos por el actual gobierno" y aseguró tener información para respaldarlo.

Por ello, el legislador nacional consideró relevante sumar su testimonio a la causa para que exponga todo lo que esté bajo su conocimiento, así como "la relación de su exesposo con funcionarios del gobierno nacional y el presidente Mauricio Macri, que habría sido determinante para su participación en el negocio".

El año pasado, Perfil publicó que dos empresas del Grupo Macri y socios ganaron al menos U$S 48 millones en la venta de seis parques eólicos. De acuerdo a los artículos, “Sideco Americana creó junto con un grupo de asociados cuatro empresas a nombre de un contador; así, adquirieron seis parques eólicos en la provincia de Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires, que meses más tarde, revendieron, con una ganancia de al menos U$S 15 millones en menos de un año. De acuerdo al reporte anual de la compañía asiática Goldwind, a esa ganancia deben sumarse otros U$S 33 millones, dando un total de U$S 48 millones de diferencia entre lo que pagaron a Isolux y lo que revendieron meses después”.