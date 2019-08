Margarita Stolbizer defendió a Alberto Fernández: "No pueden exigirle como si fuera Presidente"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, se refirió al escenario político y ponderó las reacciones de Alberto Fernández tras las elecciones primarias a las que calificó como "más racionales que las de Macri. No podría decir que él está agitando lo que pasa en Argentina".

"El gobierno no sabe para dónde disparar. es un gobierno precario, Macri está débil", señaló en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, y agregó: "Se le están exigiendo a Alberto Fernandez como si ya fuera Presidente cuando apenas es candidato. No tiene porqué dar respuestas porque esto no es una transición".

En este sentido, remarcó: "A Alberto Fernandez no se le pueden exigir definiciones como si ya fuera Presidente. Él tiene que hablarle a la gente, no al mercado ni al FMI".



"A Alberto Fernandez no lo conozco lo suficiente pero hay que dejarlo andar para opinar", concluyó.