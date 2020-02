La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos se mostró "decepcionada" con la gestión de Mauricio Macri y reveló qué pasó tras la derrota electoral.

La dirigenta social señaló con mucha tristeza que las donaciones "se cayeron en un 80%". "La última compra la hice en Enero para Santiago del Estero y solamente compré fideos y harina". ejemplificó.

Barrientos, quien apoyó a Macri en su campaña presidencial y durante todo su periodo de gobierno, planteó su preocupación por la situación crítica de muchos argentinos y alertó que podría cerrar uno de sus comedores en Cañuelas por "falta de alimentos". "Concurren 200 familias y muchísimos chicos", lamentó en Intratables.

La encargada de Los Piletones remarcó que el ex presidente la "defraudó en muchos sentidos". "Creímos todos en el sentido de dar trabajo, de luchar contra la necesidad y el hambre de la gente", criticó.

Al tiempo que reveló que tras la derrota en las elecciones, el macrismo la abandonó. "¿Hoy el macrismo está o desapareció con la derrota electora?", le consultaron y ella respondió con una risa nerviosa: "No, no lo he visto"

"Una esas cosas las va aprendiendo. Yo jamás había apoyado a ningún partido político y lo he hecho con Mauricio. No apoyo más a nadie, una aprender", subrayó Barrientos. Sin embargo, indicó que no se sintió usada porque fue ella quien dijo que la iba a apoyar.