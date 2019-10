Margarita Barrientos: "¿Por qué encuentran trabajo los que vienen de otros países y nosotros no?"

La titular del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, se alineó con el discurso del candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, y se preguntó por qué los extranjeros consiguen trabajo y no los argentinos.

"¿Cómo puede ser que 400.000 venezolanos estén todos trabajando?", había dicho el senador después de conocerse el índice de pobreza que arrojó que el 35,4% de los argentinos son pobres. En esa línea, Barrientos esgrimió: "¿Por qué encuentran trabajo los que vienen de otros países y nosotros no?".

En diálogo con La Once Diez, la mujer reconoció que "la situación está difícil", pero aseguró que " si uno busca trabajo, lo encuentra". Sin embargo, no se mostró soprendida por las cifras de la pobreza: "Es algo que lo vengo diciendo desde hacer rato y yo lo veo. Hace unos meses que no hablo con Mauricio Macri, pero me gustaría".

MÁS INFO Pichetto desligó al Gobierno del aumento de la pobreza y atacó a desocupados

En ese contexto, la referente macrista reveló que su comedor también se vio afectado por la crisis: "La situación económica lleva a que mucha gente no haga más donaciones. Nosotros en Los Piletones recibimos un 70% menos. Eso nos afecta porque le damos de comer a casi 3000 personas por día y todos los días recibimos familias nuevas".