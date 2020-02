Marcos Rojo es el flamante refuerzo de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, en Manchester United (su anterior club) fue compañero de grandes figuras. Entre ellas, Zlatan Ibrahimovic. Y fue justo con el sueco con quien casi se cruza a golpes de puño tras una catarata de insultos entre ambos. Sí, ¡casi se "boxean" siendo compañeros!

En diálogo con Cielo Sports, el defensor reveló cómo se inició la trifuca: "Era bravísimo. Yo con él tenía la mejor, porque sabía cómo era. Hasta que un partido por la UEFA League, la que fuimos campeones (2016/17), estábamos jugando de locales contra el Rostov. Habíamos empatado en Rusia y estábamos ganando y así pasábamos de ronda. Por eso tocábamos la pelota, porque ya lo teníamos cocinado. Pero él quería siempre que se la tiraran todas".

Marcos Rojo en Cielosports https://t.co/Z5ZRFDA4io — Cielosports (@cielosports) February 14, 2020

"Así que la pelota me llegó a mí y en vez de dársela, se la pasé a Paul (Pogba). ¡Pará qué! Me empezó a gritar, a levantar la mano, me decía de todo. En español, en inglés... Viste que habla todos los idiomas. Y yo agarro y le digo: '¿Qué te pasa, narigón? Cerrá el orto...", fue la respuesta de Rojo, quien luego detalló lo que ocurrió en el vestuario.

¿Llegaron a tomarse a golpes? "Vamos al vestuario y en el camino digo: 'Ahora éste me va a agarrar, me caga a palos'. Porque mide dos metros, es karateca. Y yo diciendo bueno, tengo que entrar... Lo tengo que primerear, porque me mata. Entonces llego, voy a mi lugar y él se sentaba enfrente justo. Me siento en el piso, me estoy haciendo que me saco los botines, no me los saco por las dudas... Y entra a él, así enojado, entra y yo digo, salto así de una: "Vos, cerrá la boca, no me grités más...". Nos empezamos a putear y los ingleses se quedaron ahí, porque nadie le decía nada", sentenció Marcos.