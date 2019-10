Marcelo Tinelli cruzó a La Nación y Clarín por ponerlo en contra del campo

Marcelo Tinelli salió a cruzar a La Nación y a un periodista de Clarín por la forma en que encararon sus dichos sobre el glifosato y porque lo pusieron en contra del campo. A través de un tuit, señaló que "jamás estaría contra el campo" como lo dio a entender el diario.

"El conductor televisivo subió su apuesta contra un insumo clave", señaló La Nación de manera tajante para dejar a Tinelli en contra de un sector clave para la economía del país. Frente a esto, el conductor de Showmatch justificó que se crió en una ciudad del interior, en referencia a Bolívar, y aeguró: "Amo el campo y su gente".

"Jamás estaría contra el campo. Al contrario, soy una persona que amo el campo y su gente, y me crié en una ciudad del interior. Me preocupan mucho las causas ambientales y el cuidado de la salud humana. Yo no tengo ningún otro interés que el que manifesté", expresó Tinelli.

También le apuntó a un periodista de Clarín: "Hoy un periodista de @clarincom, un tal Héctor Huergo, especialista en el Campo, y de una manera despectiva y poco humilde, me mandó a seguir con el Bailando y no seguir hablando de los agroquimicos. Por cosas como las de este vídeo, voy a seguir en esta causa. Abrazo Héctor".

