Saín: "Era una farsa la lucha contra el narcotráfico de Bullrich”

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, apuntó contra la administración provincial anterior por el problema de seguridad en Rosario: “Los socialistas fueron responsables de esta connivencia”. En ese sentido, remarcó: “No es un problema de voluntad política, hay un sistema nacional y federal de Seguridad que fue construido en el año 91 y hay una obligación de las partes de trabajar en la problemática de la lucha contra el mundo criminal, que fue protegido históricamente por las estructuras policiales y por la vista gorda de la política de Santa Fe en los últimos años” y “Decidimos cortar por lo sano con una cúpula policial que fue connivente con estas estructuras criminales durante más de una década en Santa Fe”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el ministro remarcó: “El socialismo ha dicho que este es un problema de competencia federal y cuando se detuvo a (el ex jefe de policía de Santa Fe) Tognoli, dijeron que era una operación del Gobierno Nacional. Son la gataflora y son los responsables de esta olla que hemos destapado”,

Además, contó: “Hay resistencia policial: lo vemos en cierta inflación de crímenes en la calle”. Respecto a cómo se está trabajando Saín dijo: “Decidimos que aquellos que los altos comisarios que fueron parte de la cúpula de la policía durante los últimos años, se tenían que ir a la casa. Y a muchos de ellos los estamos investigando desde hace mucho tiempo.

El funcionario comentó que hay una intención clara de desestabilizar el gobierno provincial que recientemente asumió.

De esta manera dijo: “Hemos observado el intento de desestabilización política en el activismo en las redes de muchos opositores que son absolutamente deleznables en su actitud: se hacen los amiguitos, pero operan en las sombras, incentivando puebladas, y lo hemos visto en balaceras que son dramáticas. Esto escaló a la última, que fue el sábado a la noche en el casino del City Center. Esto nunca pasó: siempre hubo balaceras en casas de jueces, en oficinas judiciales y siempre esas balaceras se inscribieron en el marco de conflictos entre grupos organizados contra autoridades judiciales. Todo eso se esclareció en 2018 y 2019”.

Y aclaró de manera contundente: “Los policías que echamos no vuelven más, se quedan fuera de la estructura de mando y se les está cortando el rollo del manejo de poder” y “Estamos dispuestos a ir a fondo con todo esto”.

El trabajo con el gobierno nacional

Saín remarcó que tienen el apoyo del nivel nacional: “Con el Gobierno federal hay una sensibilidad muy particular y hay una atención sobre estas cuestiones. Estamos estableciendo un esquema de coordinación en materia operacional en la que vamos a abordar la problemática del crimen más complejo”. Y adelantó que "en los próximos días se va a ver mucha más actividad policial y judicial en estos temas”.

Además, el funcionario aseveró: “Yo pongo el cuero y la caripela desde el primer día. No me hago el sociólogo para dejar de ser ministro. Esa parva de guita no se canaliza en los barrios periféricos relegados socialmente y pobres, esa plata va a countries, a financieras, a barrios de lujo emprendimientos de la sociedad integrada. Cuando los blanquitos del centro se alarman por los muertos en la periferia, nosotros nos vamos a encargar de ponerle luz a todo esto”,

“Cuando investigamos toda la trama económica, llegamos a mega emprendimientos de lavado de dinero que tocaba a hombres respetables de Rosario y hubo resistencia judicial enorme para proteger a esta gente. Con el Gobierno de Omar Perotti esto se terminó esto”, sostuvo.

“Van a tener que poner el ojo a quién le estiran la mano para agarrar dinero e invertirlo en emprendimientos informales, sean inmobiliarios o financieros: vamos a terminar haciendo allanamientos en la city financiera de Rosario y esto va a escalar a un nivel distinto, yo lo advierto”. “Esta trama es mucho más compleja que la balacera en la periferia”, agregó.

Críticas a Patricia Bullrich

Sobre la política de drogas del macrismo, Saín dijo: “Tenemos las cárceles llenas de fumadores de marihuana y de personas que tenían tenencia para consumo. Era una farsa la lucha contra el narcotráfico de Patricia Bullrich”.

Con respecto al gobierno anterior y su inacción en la materia dijo: “El socialismo convivió con policías implicados con estas redes. Lo que yo digo es: ¿Las autoridades gubernamentales son socios? No. Pero era su deber es mirar esas cosas” sostuvo Saín.

El funcionario aseveró: “La purga no es ninguna solución”, “Algunos comisarios que echamos se creían que eran los dueños de la parada. Tomaban droga de la peor si creían eso. Estaban quemados. El intento de perpetuarse en los cargos es lo que ha hecho que nos pongamos firmes”, “Nos dejaron una policía mala, corta, donde de los 22 mil numerarios, sólo hay 12 mil en la calle” y “La mayoría de los móviles policiales están en desuso sin posibilidad de circular”.