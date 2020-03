Marcelo Figueras reveló que el Indio Solari "no está en condiciones de enfrentar conciertos por su salud"

El periodista Marcelo Figueras, biógrafo del Indio Solari reveló que hoy el cantante no puede realizar un show debido al estado de su salud.

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota volvió a ser noticia el domingo luego de su aparición en forma de holograma durante un concierto de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y generó expectativa en cuanto a un posible regreso a los escenarios. Sin embargo, Figueras, quien es muy cercano al artista, explicó que "no está en condiciones de enfrentar conciertos desde hace tiempo por cuestiones que tienen que ver con su salud".

En ese sentido, también dejó en claro que no se planifica un recital de despedida. "Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Salvo que exista un tratamiento medio milagroso, que de momento no sabemos que existe, y le permitiese al Indio bancarse dos horas o tres horas arriba del escenario no da la sensación de que sea una posibilidad, lamentablemente para todos nosotros", aseguró

El periodista explicó que la idea de su figura digital surgió de los propios Fundamentalistas debido a que "tienen deseo de que el Indio esté de la mayor manera posible". Asimismo resaltó que Solari está "contento" con que la banda "siga adelante" a pesar de que por el momento él no pueda participar físicamente. “El Indio les dice a Los Fundamentalistas que sería una pena que dejen de funcionar si él y que la gente los va a seguir de cualquier modo”, detalló.

El director de Radio Provincia consideró que la salida a los escenarios de los Fundamentalistas fue "dar un salto" y resaltó que el empujón para que sucediera fue "el deseo de y la necesidad de hacer algo por Martín Carrizo", ex baterista de la banda e ingeniero de grabación de los últimos discos del Indio que debió abandonar su carrera debido a que padece Esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Más allá de no estar en condiciones de dar un show, Figueras comentó que el Indio trabaja en nuevos materiales y ya tiene "un montón de temas seleccionados y debería sentarse a hacer letras". "Tiene toneladas de maquetas hechas y acumuladas a lo largo de años", concluyó.