Luis Ventura, sobre Susana Giménez: "Le toma distancia al vino y..."

Susana Giménez todavía sigue en boca de todo el periodismo de espectáculo por sus polémicas declaraciones. A pesar de que la conductora hizo un fuerte descargo en las redes sobre sus dichos sobre la pobreza, en las últimas horas Luis Ventura quiso defenderla pero hizo un particular comentario.

“Es inevitable que en cualquier asalto periodístico, callejero, que se le hace a Susana, la pregunta política va a estar siempre, el tema es que Susana, como ocurre con el vino, toma distancia al vino para cuidarse, para estar controlada, le toma distancia al vino, y a la política también le toma distancia, pero en algún momento el gusto y el subconsciente la traicionan y sale a decir lo que realmente siente”, sostuvo, en el programa Involucrados.

Luego Ventura intentó defender a la conductora por no ser políticamente correcta y aseguró que dice "lo que siente" mientras la mayoría de las personas cambian sus discursos cuando se enciende una cámara.

“A mí me encantó lo que dijo. Si ella siente eso, me encantó que lo haya dicho, así coincida o no. Pero el medio la presiona de una manera, que ella se siente en una incomodidad, donde se ve en la obligación de pedir disculpas, porque ella, por sobre todas las cosas, es una buena persona”, concluyó.