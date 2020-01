El periodista Luis Novaresio publicó un nuevo capítulo de su podcast en Infobae en el que realizó la confirmación de su lejanía de los movimientos peronistas y se definió políticamente como "gorila".

"He decidido hace tiempo con orgullo que soy gorila. La palabra "gorila" viene cuando el peronismo nacía, es el modo de despreciar a quienes no somos peronistas. No existe la posibilidad, y el peronismo es de una habilidad semántica fenomenal, de no ser peronista. O sos peronista o sos gorila", expresó el conductor de Debo Decir.

No es la primera vez que lo revela. En noviembre del 2019, en el programa "Es con Dady" emitido por el El Destape, ya había utilizado este término para posicionarse ideológicamente.

"Me digo gorila para neutralizar el desprecio. El peronismo de Néstor me entusiasmó mucho. Pero el kirchnerismo no tenía la concepción republicana de la división de poderes que yo buscaba. El poder absoluto tiende a generar corrupción absoluta", concluyó.