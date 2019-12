Luis Novaresio chicaneó a Luis Majul tras la entrevista con Alberto Fernández: "La majuleaste un poco"

Luis Novaresio bromeó sobre la insistencia de su par Luis Majul para conseguir a sus invitados durante el pase de La Cornisa y Debo Decir.

Luego del pedido de disculpas por los cinco minutos de más que se tomó el programa del periodista macrista, su colega le hizo una mención: "Primero felicitaciones por haber conseguido, me atrevo a decir, la última entrevista que está dando el presidente en un mano a mano en la tele, así que felicitaciones como siempre por el laburo".

"¿Majuleaste un poco para conseguir la nota, no cierto? Aclaremos qué es el verbo 'majulear'. Cuando Majul te quiere invitar al programa, te llama por todos los medios de comunicación conocidos. Te manda audios... ¡Felicitaciones porque sos un gran productor!", bromeó.

"No podés decir que no, yo lo he padecido. Hay un momento en el que decís ‘okey, voy al programa’”, cerró.