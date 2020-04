Luis Majul irá a la Justicia para probar que su salida de América “tuvo motivos políticos”

Tras su salida de América, el conductor de La Cornisa, Luis Majul, adelantó que se presentará en la Justicia para probar que su “renuncia” al canal fue por “motivos político” y apuntó principalmente al mayor accionista que tiene la señal, Daniel Vila.

En una entrevista con Clarín, el periodista macrista aseguró: “Mi desvinculación de América tuvo motivos políticos. Y en esta historia hay un momento clave: la política editorial de América y A24 empezó a cambiar, a dislocarse, a intoxicarse, cuando Daniel Vila estuvo en la presentación del libro Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, en la Feria del Libro”.

“No hay nadie en el canal -ningún accionista, ningún programador, ningún periodista- que sea capaz de desmentir, con argumentos y dos dedos de frente, lo que yo estoy diciendo. El clima se empezó a enrarecer… Y no estoy diciendo que el presidente Alberto Fernández haya tenido que ver con esto. He hablado largamente con él y me consta que no tuvo nada que ver con esto”, advirtió.

Asimismo, Majul contó que “un responsable de asuntos públicos se incorporó al staff directivo de América. Y empezó a trabajar para conseguir dinero oficial de las intendencias, cercano a los poderes ejecutivos provinciales y municipales que responden al cristinismo” y sostuvo que “a partir de ahí, todo el ambiente de América y A 24 se empezó a enrarecer cada vez más”.

Para el operador periodístico su salida no tuvo que ver con que quisieron cambiar de día a su programa, sino que fue por sus exacerbadas críticas a la vicepresidenta y a su espacio político: “Esto tuvo que ver con una decisión política de uno de los accionistas del canal, por las presiones de Cristina y de algunos dirigentes de La Cámpora”

“Sí, en un momento me pidieron que La Cornisa saliera los sábados en lugar de los domingos, y yo dije que lo iba a pensar. Pero antes de irme de vacaciones, a mitad de enero, les dejé muy claro que no iba a hacer el programa los sábados porque consideraba que, de esa manera, perdía relevancia periodística y política. Después de eso tuve otra charla con Daniel Vila, y él me propuso que La Cornisa fuera los domingos a las 22”, explicó el periodista.

No obstante, indicó que en su otro programa que iba durante la semana “hubo presiones políticas por críticas a Cristina, a Daniel Scioli” y afirmó: “Me llamó Liliana Parodi, programadora del canal, para decirme que había sido reprendida por las críticas que habíamos hecho, y que el directorio me ordenaba que La Cornisa debía ir los sábados. Ahí, me sentí violentado”.

“Y decidí irme. Todo esto lo voy a probar ante la Justicia cuando presente la demanda correspondiente”, sentenció.