Luis Brandoni, sacado cuando Gustavo Grabia le preguntó por la pobreza

Luis Brandoni volvió estallar en vivo en una radio cuando le preguntaron por la pobreza que deja el gobierno de Mauricio Macri.

Sucedió en radio Con Vos. El actor salió al aire desde España, donde se encuentra en estos momentos. Y volvió a derrapar. Ahora contra el periodista Gustavo Grabia.

Hace un mes le sucedió lo mismo contra Iván Schargrodsky en Radio 10. También explotó por la pobreza y los muertos por el frío en la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo tengo la delicadeza de atenderlos mientras estoy ensayando, no tengo tiempo para responder las chicanas que me hacés. Me llaman para ver si me hacen pisar el palito", le respondió el actor a Grabia cuando éste le preguntó por el aumento de la pobreza.

Brandoni es radical, firmó la carta de intelectuales en apoyo a Macri y milita públicamente por la reelección del presidente argentino.