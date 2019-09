Luciano Castro, furioso por la crisis económica: "Que se vayan todos a la m..."

Luciano Castro no está ajeno de la cruda realidad económica de nuestro país y expresó todo su desencanto con la clase política y con la mala situación que atraviesan sus amigos y familiares.

"Obvio que tengo esperanzas en el futuro, tengo tres hijos, sino ¿qué hago acá? Que estemos bien, que se vayan todos a la mierda y que estemos bien", disparó el artista, en diálogo con el programa Involucrados.

Ante la pregunta del cronista, quien interrogó por la situación social y económica, Castro respondió: "Me estás jodiendo. Me parece que nadie puede estar ajeno a esto. Tenés un amigo un familiar, como con ellos, y a veces no podes ni disfrutar que te vaya bien porque decís 'la puta madre' y yo me la gano laburando".

"Y mis amigos están como el orto, así que cómo querés que uno esté bien", concluyó.