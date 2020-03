Los trabajadores del Teatro Colón denunciaron la inoperancia y la desidia del gobierno porteño

A días del inicio de la temporada 2020, los trabajadores del Ballet Estable del Teatro Colón denunciaron la existencia de una política de "menoscabo del prestigio internacional" de ese cuerpo artístico y atribuyeron ese resultado "a la desidia y la inoperancia" de las autoridades del gobierno porteño. El martes 17 de marzo arrancan las funciones de la ópera "Nabucco", de Giuseppe Verdi, y desde el 7 de abril, con el título "Giselle", estrenará el calendario de ballet.

"Existe una sistemática precarización laboral tanto hacia bailarines de planta permanente como a contratados anuales y de refuerzo por obra. Se ha visto menoscabado nuestro prestigio internacional por la desidia e inoperancia por parte de nuestra dirección. Nadie se responsabiliza por las gestiones en la órbita Ballet. Llegando al límite del levantamiento de funciones por no estar garantizadas las mínimas condiciones de trabajo, indispensables y requeridas por reglamento", afirmaron los trabajadores en un comunicado.

Además, responsabilizaron de ello a la directora del Ballet Estable, Paloma Herrera. "Paloma Herrera fue una estrella internacional de la danza. Ella nos habla mucho del diálogo, de que las puertas están abiertas, pero cuando se le presenta un reclamo lo toma a mal y dice que la estás atacando", mencionan. Y agregan: "También vemos afectado nuestro ánimo por la dificultad para desarrollar cabalmente el virtuoso y superior propósito de generar hechos artísticos (para los cuales hemos sido formados) por recibir un trato inadecuado por parte de nuestra directora, Paloma Herrera, quien no ha logrado establecer ningún canal de comunicación con este cuerpo artístico".

"Dice que no es su tema, que ella es la directora artística, pero ese cargo en realidad no existe. Ella es la directora del ballet y es responsable de la gestión y no sólo de la sala de ensayos. Nosotros necesitamos gestión. Le reclamamos que actúe como la directora de una entidad pública, no como una maestra ensayística", replicó el primer bailarín Federico Fernández, en diálogo con la agencia de noticias Télam.

La temporada lírica 2020 del Teatro Colón, cuya máxima responsable es María Victoria Alcaraz, será inaugurada con "Nabucco", ópera del compositor Giuseppe Verdi, que tendrá ocho funciones a partir del 17 de marzo bajo la dirección en escena del italiano Stefano Poda.