Los picantes comentarios de Benito Cerati a Shakira tras la muerte de De la Rúa

El músico Benito Cerati lanzó picantes mensajes sobre una canción de Shakira horas después de la muerte del ex presidente Fernando De la Rúa en la clínica Fleni de Belgrano.

"Shakira nunca se dio cuenta donde estaban los ladrones xq estaban al lado de ella jejox", escribió Benito Cerati en su cuenta personal de Twitter.

shakira nunca se dio cuenta donde estaban los ladrones xq estaban al lado de ella jejox — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019

Benito Cerati hacía referencia a la canción Dónde están los ladrones de Shakira, quien fue pareja de Antonio De La Rúa, el hijo del ex presidente fallecido.

"La quiero y admiro a Shakira igual", afirmó el hijo de Gustavo Cerati. Al ataque del músico salió el reconocido macrista Nacho Montes de Oca, quien lo definió como "Pity Álvarez con Osde".

Como respuesta, Benito Cerati escribió: "A Nacho no le entra en la cabeza como alguien con obra social puede NO ser un forro abstraido de lo que pasa a nivel social. No seas un cheto desclasado como nacho. De ser ignorante se sale".