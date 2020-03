Los oscuros motivos por los que es peligroso usar "Zoom" en plena pandemia por coronavirus

Zoom ha visto una avalancha de nuevos usuarios a medida que el coronavirus obliga a más y más personas a cumplir cuarentenas obligatorias en sus casas. empleados a pasar a trabajar desde su hogar. Sin embargo, son muchos los expertos que advierten por las prácticas de privacidad de la empresa y hasta piden evitar su uso, aunque estemos en tiempos atípicos.

El experto informático Javier Smaldone es uno de aquellos que advierte contra la aplicación que permite conferencias multitudinarias: "Es una cuestión de privacidad", explicó en diálogo con El Destape, y aconseja no usar la cuenta de Facebook para hacerte una cuenta. "Si te logueas con una cuenta de facebook, como hace la mayoria de la gente para no recordar contraseñas, te levanta toda la información del perfil e información personal", aconsejó.

"Le estás cediendo de entrada todos los datos de Facebook. Si tenes que usarlo, no uses esa cuenta", sintetizó. Es decir, para Smaldone, lo ideal es no usar esta aplicación pero, en caso de tener que hacer, solo utilizar tu cuenta de mail.

Los trabajos que buscan modalidades a la distancia son los que mas aprovechan esta plataforma. Pero para estos ámbitos, se debe tener en cuenta que "Zoom tiene una función que permite detectar si la persona está prestando atención". El administrador de la conferencia podrá acceder a la detallada información de lo que cada integrante hizo en el lapso que duró la llamada.

Sobre Zoom:



1) No lo usen.



2) Si no les queda otra que usarlo:



2.1) No se registren con su cuenta de Facebook.



2.2) No corran ningún programa ni hagan nada más en la computadora o el celular mientras lo usen.



2.3) Pidan a quien los obliga que busque una alternativa. — Sospechoso Javier Smaldone (@mis2centavos) March 27, 2020

"Para eso, la aplicación tiene que poder monitorear lo que estas haciendo. Se lo informa al administrador de la conferencia, pero la empresa que está detrás levanta esos datos. Básicamente es una herramienta de monitoreo además de ser un instrumento de comunicación", sostuvo.

En este sentido, expresó que "la gente por ahí entiende que si le están pagando, su jefe tiene la opción de saber que hago en mi horario de trabajo". Y siguió: "Pero no es tu jefe nada más, es Zoom. Y está reuniendo información de cientos de millones de personas".

Por otra parte, el sitio Security Boulevard también denuncia un manejo ilegítimo de las cámaras web. Zoom "diseñó intencionalmente su servicio de conferencia web para omitir la configuración de seguridad del navegador y habilitar remotamente la cámara web de un usuario sin el conocimiento o consentimiento del usuario".

Por último, concluyó: "Si nos vigilan a todos la cosa se pone peligrosa. Uno no puede anticipar para que usarán esos datos en un futuro".