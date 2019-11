Los memes que se burlan del show de presentación de la final de la Copa Libertadores

Los usuarios de las redes sociales crearon decenas de memes para burlarse del show de presentación de la final de la Copa Libertadores que disputaron River y Flamengo.

En su mayoría los mensajes fueron contra los artistas a quienes compararon con el show de Los Palmeras en la final de la Sudamericana.

Además se burlaron de la inexplicable aparición de Stormtroopers que rodearon el ingreso de los jugadores y la Copa.

Ya lo dijo Sinéad O'Connor: Nothing compares 2 U, @LosPalmeras_OK https://t.co/isNzvRhNs1

Cocaine so white. pic.twitter.com/BBNPL8M4Of

Jaja me imagino:



-Bueno, y le podemos meter stormtroopers a la apertura.

-¿Pero que tiene que ver?

-El jefe me debe plata y me lo hace gratis. https://t.co/pKj2u3mzvG