Los Involucrados defendieron a Macri: "Esto es una operación"

El programa Involucrados mostró un informe en el que apareció Asunción, la madre de Melina de Villa Soldati, protagonista de una icónica foto con Mauricio Macri en la campaña por la jefatura de Gobierno porteño en 2007. "Yo soy la mamá de Melina, que un tiempo atrás bancamos a Macri y estamos muy arrepentidos. Hoy mi hija está decepcionada", confesó la mujer, en diálogo con Involucrados.

Tras las declaraciones de la mujer, los panelistas de Involucrados salieron al cruce para intentar defender al Gobierno: "Esto es lo que estamos viendo en esta campaña. Van a sacar de abajo de las piedras cosas. Apareció esta mujer. ¿Quién sabe esta es la mamá de la nena que salio en la foto? Esto es operación".

"Porque llamar operación a la realidad", le contestó el periodista Mauro Federico, el único del programa que defendió las declaraciones de la madre.

Débora Plager no se quedó atrás y arremetió: "Esto es cínico. Usar la realidad de la gente pobre para hacer campaña política, es cínico. Se tiran los pobres por la cabeza". Mauro Federico también le respondió a la panelista: "¿A vos te parece que Macri no la uso? La uso y cuando no le sirvió más, la tiró".

"¿Usada hasta que punto? Trabajó para Macri", fue otro de los argumentos, sumado a la pesada herencia: "¿De quién es la culpa? de Macri, de Larreta, o tambien de quien gobernó la Nación".