Los increíbles comentarios xenófobos de Alfredo Casero

A pesar de que en diferentes oportunidades afirmó que se retiraría de la vida pública, Alfredo Casero recae sobre el escándalo y volvió a tener polémicas declaraciones. Lo hizo en el marco de la convocatoria a la marcha en apoyo al gobierno de Mauricio Macri de este sábado 28 de septiembre.

En ese contexto, el actor macrista vertió declaraciones xenófobas hacia los inmigrantes que residen en Argentina.

“No nos podemos quedar sentados como unos boludos. Y perder callados yéndote a jugar la pelota después no te quejes”, se quejó y agregó en una serie de comentarios sin sentido: “Porque en el edificio vienen a comprar propiedades via Uruguay, tenemos al lado un país bolivariano como Bolivia donde no tienen ningún problema y es porque mandan a todos los bolivianos acá”. Y consideró que no era xenófobo porque si un argentino va al país vecino es tratado muy mal.

En esa línea, concluyó que la Argentina sostiene a los demás países de la región y expresó: “Somos la madre idiota a la que le sacan el monedero”.

Además agregó: “Hay un avance de la idiotez que es el populismo” expresó. Casero no solo atacó a la activista ambiental como Greta Thumberg de 16 años y dijo “ella solo repite lo que le dice Soros” expresó y la denominó “Greta Fuleri” y dijio “tiene la cara de Putin” frente a las risas de Eduardo Feinman.