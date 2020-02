Los hijos de Maxi López le dicen "papá" a Mauro Icardi en un video

El delantero Mauro Icardi cumplió 27 años y debió celebrarlos lejos de su familia debido a los compromisos con su equipo. Sin embargo, su pareja, Wanda Nara, se encargó de hacerle llegar los saludos de sus hijas y de los hijos de Maxi López, que lo llaman "papá" ¿Se reaviva el conflicto?

La pelea entre Mauro Icardi y Maxi López parece nunca terminar. Siempre hay un episodio nuevo para reavivar la vieja historia de la amistad rota por la infidelidad de la mediática y el joven delantero del Paris Saint-Germain que hasta generó el neologismo "icardear". El nuevo capítulo tiene que ver con los videos hizo públicos Wanda, donde sus cinco hijos le envían felicidades por su cumpleaños.

Como Icardi pasó su aniversario en Alemania debido el enfrentamiento por Champions League entre el PSG y el Borussia Dortmmund, Nara publicó en sus historias de Instagram el mensaje de Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con el rosarino. Pero además incluyó la salutación de Valentino, Benedicto, Constantino, quienes fueron fruto de su relación con el goleador del Crotone de Italia.

La situación podría haber quedado en simple gesto tierno de la representante con su pareja si no fuera por que los dos niños más jóvenes lo llaman "papá". Si bien Maxi todavía no se expresó al respecto, es sabido que desde su separación, los blondos han tenido una infinidad de peleas públicas y privadas por sus hijos y la relación con Icardi.

El pasado año, el ex jugador de River visitó Podemos Hablar y se refirió a cómo fue evolucionando el vínculo entre los tres a partir de la escandalosa separación. Con una postura mucho más madura, López contó: “A él le dije ‘en un futuro vas a ser padre y vas a entender la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, pero no está bueno’. La respuesta fue negativa. Cuando a mis hijos los veo utilizados en alguna situación me jode, me duele. Soy padre, es normal, pero intento siempre, a base de diálogo, intentar encontrar alguna solución”.

En esa línea, también se deslizó que podría perdonar a su ex compañero durante una entrevista radial con El que abandona no tiene premio, por FM Club Octubre. "Yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos", resaltó.

Esos comentarios generaron repercusiones en Italia, entre ellas de una cuenta de Instagram dedicada al fútbol, que recibió un polémico comentario del propio delantero: “Aparte de perdonarlo, le agradezco que se haya llevado a W...”