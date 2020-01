Los fans de Marvel arremeten contra Brie Larson, la actriz que intepreta a la Capitana Marvel

La actriz Brie Larson no fue bienvenida con bombos y platillos por los fans del universo cinematográfico de Marvel, y quedó demostrado tras la reciente petición que solicita que abandone su papel. Disney no se pronunciado al respecto y la polémica que rodea al personaje crece.

Luego de que se anunciase que Megan McDonnell, la responsable del guion de Wanda/Vision, escribiría la segunda película en solitario de la heroína, un fan de los cómics y de las películas del gigante Marvel, Spike Valentine, inició una solicitud en la página The Petition Site en la que asegura: “Necesitamos que Brie Larson renuncie a su papel para demostrar que es una aliada de la justicia social y garantizar que una mujer gay de color juegue el papel. Que deje que Mónica, la femenina y NEGRA Capitana Marvel original, en lugar de los personajes blancos, se beneficie de los hombres blancos y heterosexuales que dirigen Disney".

Valentine se refiere a Mónica Rambeau, quien tuvo su primera aparición en Amazing Spider-Man Annual número 16 (1982) como Capitana Marvel. Mónica es una mujer afroamericana. En cambio, la versión de Brie Larson es de tez blanca. Esta "corrección" no es una novedad en el universo Disney, donde las diversidades son apenas recursos estéticos, pese a una pocas aventuras creadas con personajes latinos, afroamericanos o asiáticos. La petición se debe a que Larson siempre habló de ser una aliada de las personas de color así como las que pertenecen a la comunidad LGBT, pero sus palabras nunca se han convertido en hechos.

“Ella no ha donado dinero a ninguna organización benéfica que no sea The Motion Picture and Television Fund Foundation y es hora de que demuestre que no es solo palabras”, prosigue el comunicado de Spike Valentine. La petición ya cuenta con más de 28 mil firmas de las 30 mil necesarias para hacerle llegar el asunto a Disney.

La noticia llegó a oídos de Brie Larson, quien exclamó en la revista Variety que está acostumbrada a este tipo de ataques y que eso no la hará ceder. "¿Lo hicieron? Oh. Ni siquiera lo sabía, no tengo tiempo para eso, ¿sabes?, las cosas que tengo tiempo extra para mirar realmente son: ¿Estoy comiendo alimentos saludables?, ¿Estoy bebiendo agua?, ¿Estoy meditando?, ¿He llamado a mi madre hoy?”afirmó.

Capitana Marvel 2 llegará a los cines en algún momento del 2022.