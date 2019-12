Los fans de Anne with an E indignados con Netflix tras cancelar la serie

La creadora y productora ejecutiva de Anne with an E, Moira Walley-Beckett, confirmó la cancelación de la serie a través de las redes sociales, compartiendo el siguiente mensaje: “me gustaría que fuera diferente, pero no puede. "Hemos llegado al final del camino rojo de Green Gables después de 3 temporadas maravillosas".

Beloved fans & friends of #AWAE, I’m sorry for the sad network news today 🧡 I wish it could be different but it cannot. We have reached the end of the red Green Gables road after 3 wonderful seasons. My heart is… https://t.co/IqODF0muzB — Moira Walley-Beckett (@YoWalleyB) November 25, 2019

Tomada la decisión, CBC y Netflix emitieron una declaración en conjunto desde la cuenta oficial de Twitter de la serie: "Estamos encantados de llevar la historia canadiense de Anne With An E a los espectadores de todo el mundo. Agradecemos a los productores Moira Walley-Beckett y Miranda de Pencier y al talentoso elenco y equipo por su increíble trabajo al compartir la historia de Anne con una nueva generación. Esperamos que los fanáticos del programa amen esta temporada final tanto como nosotros, y que traiga una conclusión satisfactoria al viaje de Anne”.

We’ve been thrilled to bring the quintessentially Canadian story of #AnneWithAnE to viewers around the world. We’re thankful to producers @YoWalleyB & @MirandadeP & the talented cast & crew for their incredible work in sharing Anne’s story with a new generation. #kindredspirits pic.twitter.com/HCZW2g2mda — Anne with an E (@AnneTheSeries) November 25, 2019

Los fans de la serie no tardaron en generar revuelo en las redes sociales con la esperanza de salvar su amada serie, que se une a la pila de contenidos desechados por la plataforma de streaming. Desde que se conoció la noticia, crearon los hashtags #SaveAnneWithAnE y #RenewAnneWithAnE, y inundaron Twitter de mensajes contra la compañía. La cancelación también generó peticiones de firmas en Change.org para que se haga una cuarta entrega. Por lo pronto, la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica eligió responder con evasivas, anunciando el estreno de la última tanda de episodios.