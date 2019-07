Los desopilantes memes por la fake news de Pinedo: “Si esto es falso, pido disculpas”

El senador de Cambiemos y vicepresidente de la Cámara de Senadores, Federico Pinedo, incurrió en el “error” de difundir una fake news sobre el precandidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof. A pesar de que le advirtieron que era “mentira” la imagen que había compartido, el legislador pidió disculpas pero no borró el tuit y estallaron los memes.

“Dicen que una frase de @Kicillofok en favor de la situación de Venezuela que twitie, es fake news. Si es así pido disculpas, como firmante del compromiso contra esas prácticas deplorables”, aseguró Pinedo.

No obstante, el senador no borró le mensaje y los usuarios comenzaron a burlarse de su “si esto es falso, pido disculpas” con algunas frases subidas de tono.

-Si esto es falso, pido disculpas

-Ok, es falso

-Pido disculpas

-Pero tiene que borrar lo que publicó, Pinedo

-Por qué?

-Porque es falso!

-Ah! Disculpas

-Y no lo va a borrar?

-No

-Pero es falso!

-Lo sé

-Entonces?

-Disculpas