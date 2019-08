Los desopilantes memes por el blooper de Macri en la jura de Lacunza

El presidente Mauricio Macri se equivocó en pleno acto de la jura del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y las redes estallaron por su error.

"Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes", dijo el mandatario este martes.

El furcio no tuvo marcha atrás y en Twitter se despacharon y llovieron las burlas contra el Presidente.

-Muchas gracias por estar aquí este lunes tan temprano

-Es martes, Mauricio

-Bueno

-Y no es temprano, son casi las 9 de la mañana

-Ok, ya me puedo ir?

-No, te tenés que quedar a trabajar

-Ufa