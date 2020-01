Néstor 'Pipo' Gorosito no sólo fue noticia en las últimas horas por los desafortunados comentarios que lanzó al aire de TyC Sports. También, llamó mucho la atención el exagerado bronceado con el que se mostró delante de las cámaras. Y claro, los memes no tardaron en llegar.

En Twitter, los usuarios hicieron tendencia al DT de Tigre y lo compararon con un personaje de 'Los Simpsons' (entre otras genialidades, obviamente). ¡Mirá las mejores publicaciones, acá!

Pipo Gorosito is the new Señora Bronceada de "Loco x Mary" pic.twitter.com/vrwMixOMW0