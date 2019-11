Los desopilantes memes contra Martín Arévalo por callarse en la entrevista a Riquelme

Juan Román Riquelme dio una extensa entrevista en No Todo Pasa, programa emitido en la tarde de TyC Sports. El panel completo le consultó diferentes cuestiones a quien se postuló como vicepresidente 2° de Jorge Ameal, en vistas a las próximas elecciones de Boca. Bueno, casi todos. Hubo uno de los periodistas que no emitió palabra alguna. El mismo fue Martín Arévalo, y las redes no se la dejaron pasar... ¡Explotaron con memes para él!

Luego de su silencio, y de defender a Daniel Angelici inmediatamente después de que finalizara la entrevista con Riquelme, los usuarios de Twitter hicieron tendencia a Arévalo. Su nombre sonó aún con más fuerza luego de que desmintiera que los socios no pueden acercarse con la camiseta de Román a emitir su sufragio. En realidad, el artículo 33 del Estatuto de Boca lo prohibe ya que pide conservar la privacidad del voto. ¡Mirá los mejores memes!

"Arevalo":

Porque aseguró que se puede ir a votar en las elecciones de Boca con la camiseta de Juan Román Riquelme pic.twitter.com/Il6Ja9s1Ck — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 27, 2019

Se acerca Martín Arévalo a Martín Arévalo: "Mulo, ¿no se pudo?".https://t.co/R5iHVw3baj — La Gorda Niembro (@lagordaniembro) November 27, 2019

Hubo Juan Román Riquelme para todos.

Bueno, para todos no. Para vos, @arevalo_martin, no. Porque sos un cagón. — Carto | SE VAN | (@car__to) November 26, 2019

Que raro pollo cuando habla Angelici el primero en preguntar es Arévalo.

-Que querés decir Raúl?

-Nada, pero cuando habla Riquelme no le anda el micrófono.

-Deci lo que querés decir así te entendemos.

-Ya se va a saber la verdad. pic.twitter.com/tp8HZ3HOT5 — Leandro Tejeda (@LeandroTejeda17) November 27, 2019