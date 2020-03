Llega lo nuevo de Pixar, "Onward: Odisea mágica para conocer a papá"

Es indiscutido que, si Disney es la reina del mercado de las películas animadas, Pixar es el anexo destinado a la experimentación. De este estudio maravilla salieron historias que tocaron las vibras del mundo entero: Monsters Inc, la saga Toy Story, Up o Intensamente son algunos exponentes en la lista gloriosa que conquista a grandes y chicos. Ahora le llega el turno a Onward, la primera apuesta de Pixar para este 2020 (a mitad de año veremos Soul, que dará que hablar por la arriesgada temática que tocará: El alma humana y el camino hacia el más allá), y si bien es notable la inferioridad comparada con los títulos antes mencionados, no pretende ser más de lo que aparenta: Una aventura bien construida, con un drama troncal como factor emotivo y personajes simpáticos inmersos en un mundo de magia y hechicería. ¿Vamos a llorar? Sí, no lo duden.

En el mundo de la película la magia está dormida por la urbanización. El avance de la tecnología desplazó a las hadas y los brujos para, en su lugar, instalar las computadora y los buscadores en línea. Onward (Unidos en la traducción al español) cuenta la historia de dos hermanos que se criaron con un padre muerto -un recuerdo borroso para uno de ellos y un completo desconocido para el otro- y una madre que intentó ejercer un doble rol para compensar la pérdida. Una posibilidad mágica del destino les da una chance única a los hermanos protagonistas: Convocar a su padre muerto durante 24 horas. Un simple conjuro para sintetizar un deseo ansiado, anhelado. Obviamente las cosas salen mal, lo que pone en apuros a ambos. De esta forma, Ian Lightfoot (Tom Holland) y Barley Lightfoot (Chris Pratt) se enfrentan a una carrera contrareloj para cumplir su sueño y deberán utilizar todos sus conocimientos mágicos si quieren triunfar, ¿podrán lograrlo?

Onward es una aventura repleta de clichés del género aventuras y, en manos de la gente de Pixar, en ningún momento cansan al espectador: Dos opuestos complementarios (los hermanos) que deberán aprender a redescubrir su vínculo y fortalecerlo, una misión repleta de desafíos y peligros al acecho, ayudantes que aligeran la trama (la madre de los chicos, interpretada por Julia Louis Dreyfuss, y una hilarante criatura, "La Manticora", en la voz de la siempre impecable Ocatvia Spencer), ternura emotiva que sensibiliza corazones y un lindo mensaje positivo sobre el final. Esta fórmula que hemos visto en incansables ocasiones, en Onward funciona de manera aceitada y la estructura narrativa es simple pero sólida.

Esa solidez hace que, pese a no ser una de las cintas más originales de la compañía, se erige sin sutilezas: Acá el mensaje sanador es claro, un poco obvio, y las lagrimas llegan igual. Los paladares más exquisitos quizás se sientan un poco defraudados por la forma en la que transcurre la historia. Ese público, probablemente, no sea el predominante. Porque pese a estas debilidades, hay humor, magia, y corazón en las dosis que la compañía nos tiene acostumbrados. El talento de Pixar para crear historias tiernas y sinceras goza de una salud envidiable.