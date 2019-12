El entrenador de la Selección Argentina de fútbol masculino, Lionel Scaloni, realizó un balance "positivo" del año, pero fue contundente al asegurar que pensar que su equipo puede salir campeón del mundo "sería un error".

"Competir podemos competir con cualquiera. No tengo ningún tipo de duda de que Argentina hoy, y hace dos años también, podía competir con cualquiera. Pero de ahí a pensar que podemos salir campeón del mundo o ganar la Copa América fácil, creo que sería un error. Un error porque sería vender algo que no creo que sea lógico", aseguró Scaloni en una entrevista para Olé.

Y agregó: "Prometer ahora mismo es muy difícil, sobre todo en lo que es Sudamérica, que creo que son las Eliminatorias más complicadas el mundo pero sí lógico está la ilusión de la Copa en nuestro país de disputarla si es posible hasta el último partido y en las Eliminatorias intentar ser un equipo difícil de batir y seguir dando la sensación de equipo".

En esa línea, señaló que no puede "prometer más" porque sería "imprudente" y no se seguiría el camino trazado. "La realidad indica que somos una selección difícil de batir, somos una Selección importante pero hoy en día no podemos decir que le podemos ganar a cualquiera", remarcó.

Sobre la formación del equipo, el DT resaltó la consolidación de una base, una de los aspectos que le había sido difícil de desarrollar en su ciclo, sin embargo, buscó colocar el hecho en su justa dimensión y afirmó: "Pero el paso siguiente de decir estamos entre las cinco mejores del mundo no me atrevería a decirlo".