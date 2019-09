Finalmente, Lionel Messi no padece una lesión muscular grave y el equipo médico del Barcelona descartó que se trate de una lesión de complejidad. El elenco catalán emitió un comunicado.

"El jugador del primer equipo Leo Messi tiene una elongación en el aductor del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", aseguró el equipo médico del los 'Culé'.

LEA MÁS Lacunza insiste y se reúne con el FMI para destrabar el desembolso

El astro argentino se lesionó ayer a la media hora del partido que el Barcelona le ganó al Villarreal por 2 a 1. "No me puedo romper, no me puedo romper", le dijo el futbolista al fisioterapeuta del equipo que lo atendió en el campo por una posible distensión en el aductor de la pierna izquierda.

La evolución del futbolista marcará sus chances de jugar en los próximos cotejos. Luego del encuentro con Getafe, el Barcelona se medirá con Inter en el Camp Nou (2/10), por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y Sevilla (6/10), por la octava jornada de la liga española. Asimismo, el miércoles 9 y el domingo 13, la Selección argentina jugará amistosos contra Alemania y Ecuador