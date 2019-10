Lilita Carrió reconoció a Alberto Fernández como presidente

A Lilita Carrió la traicionó su inconsciente en medio de una nota televisiva. La legisladora, que es una de las principales figuras de la mesa chica del presidente Mauricio Macri, aseguró que el PJ es "el partido del gobierno".

Mientras criticaba al movimiento feminista, la creadora de la CC-ARI vinculó al peronismo con la Iglesia. Luego de afirmar que es una "cristiana total". intentó vincular al kirchnerismo con el Vaticano, pero le salió mal.

"No queremos que se toque lo sagrado, no porque yo sea católica, porque yo soy cristiana total pero no tengo ninguna relación con el Vaticano, como sí tiene el partido de Gobierno", aseguró durante la entrevista con Joaquín Morales Solá por TN.

En ese momento, se dio cuenta de su error y lo corrigió. "El partido que quiere ser gobierno, perdón", explicó.

Ante esta situación el periodista le pidió que aclarara qué partido era, y ella se explayó: "hablo del PJ, que tiene el poder".