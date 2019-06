Liliana Franco: "Me contagié la gripe A en la Casa Rosada"

La periodista Liliana Franco, que pasó una semana internada por un cuadro de Gripe A, aseguró que se contagió en la Casa Rosada. La acreditada en la casa de gobierno volvió al programa radial Ventana Abierta, que se emite por FM Milenium, y reveló detalles sobre la enfermedad que sufrió por segunda vez.

"La primera me la contagié en la Casa Rosada, en el 2009, y la segunda gripe macrista, también me la contagié en la Casa Rosada", afirmó. Aunque, aclaró: "Que yo sepa no hubo otros casos en la Casa de Gobierno".

La periodista también aprovechó la oportunidad para concientizar sobre los cuidados que se deben tener para evitar el contagio. "Es una cepa muy fuerte la que hay ahora. Si sirve de algo pido que por favor todo el mundo se vacune, obviamente consultando primero al médico", señaló. Y recordó: "En su momento, cuando apareció la primera cepa de la gripe A, en la Casa Rosada vacunaban a todo el personal, pero después dejaron de hacerlo. Yo no me vacunaba porque la primera vez que lo hice tuvo un efecto terrible en mi".

Franco también contó que estuvo "aislada porque es algo muy contagioso" y que "todo el personal del hospital venía con barbijos, y cuando se los sacaron yo no conocía a nadie". Por último, concluyó: "Vacúnense porque es muy doloroso para todo el cuerpo, además tenés dolor de cabeza y temperatura muy alta".