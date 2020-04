Legisladores de Tucumán usaron mascarillas que eran para el personal sanitario

Cuarentena Solidaria Tucumán denunció que, en la sesión de ayer, los legisladores de la provincia usaron máscaras que habían confeccionado para que sean utilizadas por el personal de la salud durante la pandemia del coronavirus.

A través de una publicación en las redes sociales, indicaron que tomaron conocimiento de los hechos y de cómo fue que las máscaras llegaron al recinto. "El 6 de abril se donaron 30 máscaras al Sanatorio Argentino. Fueron recibidas por Sebastian Duhalde, quien después las dio a la Legislatura. No queremos dejar de insistir que el trabajo que los legisladores desarrollan no requiere este tipo de protección, e incurren en un uso indebido de un material escaso, y muy valorado entre quienes realmente lo necesitan".

Duhalde realizó una publicación para aclarar la situación: "quiero aclarar que en el día de la fecha pusimos a disposición de la Honorable Legislatura de Tucumán, en calidad de préstamo, para la sesión de hoy, distintos elementos de protección personal, entre los cuales se incluyeron máscaras faciales que fueron donadas por cuarentena solidaria. Lamento la repercusión negativa de esta decisión puesto que fue hecha con el ánimo de colaborar y asesorar sin ningún otro fin, ni mucho menos perjudicar a Cuarentena Solidaria en tan noble tarea que están realizando".

La explicación fue difundida a través de una captura que hizo "Cuarentena Solidaria Tucumán" al posteo del médico, que luego de la medianoche dio de baja a su perfil de Facebook.

"Aceptamos las disculpas del Dr. Duhalde, y rogamos que situaciones de este tipo no se repitan. No queremos dejar de insistir que el trabajo que los legisladores desarrollan no requiere este tipo de protección, e incurren en un uso indebido de un material escaso, y muy valorado entre quienes realmente lo necesitan. Rogamos que estos materiales sean usados solamente por el personal de salud", indicaron desde la organización.