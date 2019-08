Leandro Santoro cruzó a Longobardi por su editorial en Radio Mitre: "No tuvo una práctica leal"

El legislador porteño Leandro Santoro cruzó al conductor de Radio Mitre Marcelo Longobardi, quien hizo una editorial con una supuesta afirmación del diputado de la Ciudad de Buenos Aires sin llamarlo para consultar su opinión acerca del tema.

"Poner un audio recortado, analizarlo y atribuirme conclusiones que nunca imaginé, no es una práctica leal. Si quiere saber lo que pienso de algún tema le pediría que me lo pregunte. Estoy a su disposición para conversarlo. Sepa que mí razonamiento no estuvo reflejado en su editorial", cruzó Santoro.

Mi opinión acerca de las ocurrencias de un legislador que aseguró que los mercados cayeron por culpa del periodismo https://t.co/wozg8mXKwM pic.twitter.com/EDh7yaAIBR — Marcelo Longobardi (@LongobardiM) August 22, 2019

En el programa Cada Mañana, Longobardi sostuvo que Santoro “vuelve a poner al periodismo en el centro de la escena como constructor o deconstructor de procesos políticos” y calificó de "tesis muy kirchnerista respecto de que el periodismo no reproduce lo que pasa sino que crea los acontecimientos”.

Santoro en realidad afirmó que todos los periodistas que apoyaron al gobierno sabían que la situación socio-económica era cada vez más insostenible: "cuando los medios de comunicación, fundamentalmente los que blindaron a Macri, le soltaron la mano al gobierno, el sector financiero entró en pánico, el sector judicial entró en pánico y el sector político entró en pánico, empezó a hacer cagadas, generando contradicciones en el bloque de poder".