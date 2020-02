Le bajaron el telón a Madonna, ella insultó y siguió cant en señal de protesta protesta

Si bien en las últimas semanas la cantante pop Madonna fue noticia debido a cancelaciones de sus shows -gira de su último lanzamiento, Madame X- por un dolor que le afecta las piernas, en esta ocasión fue protagonista de un hecho insólito que la tuvo como protagonista: Faltando un tema para que terminase su presentación en el teatro Palladium, los dueños del lugar decidieron bajar el telón, censurando a la diva y dando por finalizado el recital.

Madonna no se quedó callada y luego de vociferar un "Fuck you, motherfuckers" (Vayanse a la mierda, hijos de puta) se interpuso al telón y cantó su última canción planificada con el apoyo de la gente, una situación inusual en sus presentaciones para nada improvisadas. El público acompañó a la reina del pop con aplausos y cantando con ella.

Un miembro de la platea grabó el llamativo suceso y lo posteó en sus redes. Esto llego a Madonna, quien posteo en Twitter y en Instagram: "Eran 5 minutos después del toque de queda de las 11, teníamos una canción más que hacer y The Palladium decidió censurarnos tirando de la cortina de metal que pesa 9 toneladas. Afortunadamente lo detuvieron a la mitad y nadie resultó herido ... Muchas gracias a todos".

Los dueños de The Palladium no se pronunciaron al respecto y por el momento la publicación de Madonna ya alcanzó las 283.026 reproducciones en Instagram y una increíble recepción en Twitter, que se llenó de comentarios en apoyo a la diva, y otros tantos que la criticaron por su decisión de cancelar algunos shows o empezar tarde.

